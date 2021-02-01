Дмитрий Губерниев — критикам: не учите меня жить! Лучше помогите материально

Известный комментатор Дмитрий Губерниев дал ответ критикам, упрекающим его во вмешательстве в работу тренерского штаба сборной России по биатлону. Напомним, ранее Губерниев раскритиковал выбор состава на чемпионат Европы, где сборная России впервые с 1995 года не взяла ни одной золотой медали.
«С интересном читаю иных, что дело комментатора — комментировать гонку, а не советы тренерам давать и т. д.! Зайцы, не учите меня жить, лучше помогите материально», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Напомним, на чемпионатах Европы в 2000, 2001, 2006 и 2007 годах национальная команда России также не завоевала ни одного золота, однако золотые медали были в юниорских зачётах, где побед добивались российские юниоры. На чемпионате Европы 2021 года в польском городе Душники-Здруй российские биатлонисты завоевали три личные медали и одну — в эстафете.
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