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В Норвегии призвали лишить Андерса Бессеберга почётных званий

В Норвегии призвали лишить Андерса Бессеберга почётных званий
Биатлон / Кубок мира 0
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Эксперт норвежского телеканала ТV2 Йохан Каггестад считает, что бывший президент Международной ассоциации биатлона Андерс Бессеберг должен быть лишен почётного членства в норвежской федерации. 74-летний функционер является почётным членом норвежской федерации биатлона и норвежской спортивной конфедерации. На минувшей неделе комиссия Международного союза биатлонистов признала своего бывшего президента виновным в сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов.

«Если выяснится, что обвинения верны, он должен лишиться почётного членства. Он испортил репутацию биатлона и посодействовал тому, чтобы систематическое применение допинга в России продолжалось», — приводит слова Каггестада Aftenposten.

Президент норвежской федерации биатлона Арне Хортен так отреагировал на предложение Каггестада: «Пока что мы так далеко не заглядываем. Бессеберг получил почётное членство ещё в 2001 году за работу, которую он проделал в норвежском биатлоне как спортсмен, тренер и функционер. Очевидно, что мы должны рассмотреть вопрос лишения его почётного членства, но мы ждём окончания расследования».

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