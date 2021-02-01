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Эксперт назвал федерацию биатлона Норвегии «трусами» за позицию по Бессебергу

Эксперт назвал федерацию биатлона Норвегии «трусами» за позицию по Бессебергу
Биатлон / Кубок мира 0
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Норвежский эксперт Йохан Каггестад прокомментировал заявление главы норвежской федерации биатлона Арне Хортена о том, что организация пока не рассматривает вопрос лишения почётного членства Андерса Бессеберга. На минувшей неделе комиссия Международного союза биатлонистов в своём отчёте обвинила Бессеберга в сокрытии положительных допинг-проб россиян.

«Трусы. Они не могут просто рассмотреть этот вопрос — нельзя быть наполовину беременной. Это самый неприятный случай с участием норвежского руководителя на моей памяти. Федерации нужно были идти на баррикады, когда новости об этом только появились в 2018 году», — приводит слова Каггестада Aftenposten.

В отчёте комиссии IBU предполагается, что российская сторона давала взятки Бессебергу, делала ему дорогие подарки и оплачивала услуги проституток.

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