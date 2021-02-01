В IBU рассказали, когда следует ожидать решения по Андерсу Бессебергу

Руководитель отдела независимых расследований Международного союза биатлонистов Грег Маккенна сообщил, что решение по бывшему президенту IBU Андерсу Бессебергу можно ожидать в конце марта — начале апреля 2021 года. На минувшей неделе комиссия IBU в своём отчёте признала бывшего президента организации виновным в сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов.

«Наша задача — изучить отчёт и собранную информацию, а затем проанализировать, оценить потенциальные нарушения и, при необходимости, собрать дополнительные доказательства. Затем мы примем решение о том, что будет дальше.

Если нарушения будут выявлены, дело будет передано трём независимым членам Biathlon Integrity Union с правом голоса. Я надеюсь, что смогу представить им это дело до конца марта — начала апреля», — цитирует Маккенну TV2.

Если нарушения подтвердятся, то дело может дойти до Спортивного арбитражного суда. В этом случае наказание Бессебергу, а также бывшему генеральному секретарю IBU Николь Рёш грозят санкции — от предупреждений и штрафов до запрета на любую деятельность в биатлоне.