Тренер сборной России объяснил, почему Шевнину поставили в эстафету на ЧЕ по биатлону

Старший тренер резервной женской сборной России по биатлону Сергей Коновалов объяснил выбор участников смешанной эстафеты на чемпионате Европы, в которой национальная команда заняла седьмое место. За Россию бежали Полина Шевнина, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Карим Халили.

«Расскажу, из каких критериев мы исходили, когда определяли состав на смешанную эстафету. Подчеркну, это было общее тренерское решение, основанное на нескольких факторах. Эстафета — гонка, которая стоит особняком. Тут нельзя делать акцент только на том, что кто-то быстро бежит, а кто-то хорошо стреляет. Тут и психология играет огромную роль, особенно когда речь идёт о первом и последнем этапах.

Почему Полина Шевнина? Выбор был между ней, Лерой Васнецовой и Настей Шевченко. Но у Леры совсем развалилась стрельба в пасьюте, у Насти только на первом рубеже было три промаха. Это мы всё учли. Шевнина же — самый стабильный стрелок в команде, а ходом в пасьюте одна пробежала в одни ноги с быстрой Васнецовой. Я убеждён, что решение поставить Полину на первый этап было правильным именно в той ситуации, в которой мы были перед эстафетой», — цитирует Коновалова пресс-служба Союза биатлонистов России.