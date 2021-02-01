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Губерниев ответил тюменской спортсменке: хоть буду знать, что есть такая биатлонистка

Губерниев ответил тюменской спортсменке: хоть буду знать, что есть такая биатлонистка
Биатлон 0

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику со стороны российской биатлонистки Эммы Тимербулатовой. Вчера, 31 января, Тимербулатова в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» обвинила Губерниева в недостаточной поддержке сборной России по биатлону.

«Теперь хоть буду знать, что есть такая биатлонистка — Эмма Тимербулатова. Эмма, жги!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, после сингл-микста на чемпионате Европы в Душниках-Здруй (Польша) Губерниев критически высказался в адрес биатлониста Евгения Гараничева, назвав его слабаком. Победу в сингл-миксте одержали немецкие биатлонисты Юстус Штрелов и Штефани Шерер. Впервые с 1995 года россияне остались без золотых медалей на чемпионате Европы.

Тюменская биатлонистка упрекнула Губерниева в недостаточной поддержке сборной России
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