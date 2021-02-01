Аликин раскритиковал Губерниева, который назвал Гараничева слабаком

Бывший тренер мужской сборной России по биатлону, олимпийский чемпион Владимир Аликин раскритиковал комментатора Дмитрия Губерниева.

Напомним, после сингл-микста на чемпионате Европы в Душники-Здруе (Польша) Губерниев критически высказался в адрес биатлониста Евгения Гараничева, назвав его слабаком.

«Меня давно уже коробит господин Губерниев. Даже Привалов сказал, что комментатор должен заниматься своим делом. Чего Губерниев лезет в формирование команды? Он что — её тренирует? Этого ставить, а этого не ставить… Сказать про любого спортсмена, а потом типа извиниться. Это что — профессионализм комментатора?!



Пускай высказывает своё мнение где-нибудь у себя в бане, на даче, друзьям, но не на центральном телевидении. Он же с этими спортсменами живёт и работает. Создал свою команду. Пиарится. И тут же оскорбляет спортсменов. Это нормально? Губерниев рубит сук, на котором сидит. Видимо, жизнь его не учит», — приводит слова Аликина «Спорт день за днём».