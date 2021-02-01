Объявлен состав сборной Германии на чемпионат мира по биатлону

Федерация лыжных видов спорта Германии назвала состав на чемпионат мира по биатлону, который будет проходить в Поклюке (Словения) с 9 по 21 февраля.

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения

Состав сборной Германии

Мужчины: Бенедикт Долль, Йоханнес Кюн, Эрик Лессер, Арнд Пайффер, Роман Рес.



Женщины: Марен Хаммершмидт, Денизе Херрман, Янина Хеттих, Ванесса Хинц, Франциска Пройс.

После 14 гонок сборная Германии занимает третье место и в мужском и в женском зачётах Кубка наций. На прошедшем чемпионате Европы по биатлону в Душники-Здруе (Польша) сборная Германии заняла четвёртое место в общем медальном зачёте. Немецким биатлонистам удалось завоевать золото в сингл-миксте, серебро в смешанной эстафете и бронзу в мужском спринте.