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Объявлен состав сборной Германии на чемпионат мира по биатлону

Объявлен состав сборной Германии на чемпионат мира по биатлону
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Федерация лыжных видов спорта Германии назвала состав на чемпионат мира по биатлону, который будет проходить в Поклюке (Словения) с 9 по 21 февраля.

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения
Состав сборной Германии

Мужчины: Бенедикт Долль, Йоханнес Кюн, Эрик Лессер, Арнд Пайффер, Роман Рес.

Женщины: Марен Хаммершмидт, Денизе Херрман, Янина Хеттих, Ванесса Хинц, Франциска Пройс.

После 14 гонок сборная Германии занимает третье место и в мужском и в женском зачётах Кубка наций. На прошедшем чемпионате Европы по биатлону в Душники-Здруе (Польша) сборная Германии заняла четвёртое место в общем медальном зачёте. Немецким биатлонистам удалось завоевать золото в сингл-миксте, серебро в смешанной эстафете и бронзу в мужском спринте.

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