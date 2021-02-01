Логинов и Миронова лидируют в обновлённом рейтинге Союза биатлонистов России

На сайте Союза биатлонистов России был представлен обновлённый рейтинг. Среди мужчин лидером остаётся Александр Логинов, женский рейтинг возглавила Светлана Миронова.
Рейтинг СБР. Мужчины
1. Александр Логинов (Тюменская область) – 1032
2. Матвей Елисеев (Москва) – 904
3. Эдуард Латыпов (Башкортостан) – 815
4. Карим Халили (Москва) – 690
5. Кирилл Стрельцов (Московская область) – 602
6. Евгений Гараничев (Тюменская область) – 499
7. Вадим Филимонов (ХМАО-Югра) – 491
8. Семён Сучилов (ХМАО-Югра) – 488
9. Евгений Идинов (Тюменская область) – 463
10. Василий Томшин (Санкт-Петербург) – 435
Рейтинг СБР. Женщины
1. Светлана Миронова (Свердловская область) – 815
2. Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО) – 753
3. Ульяна Кайшева (Удмуртия) – 730
4. Евгения Павлова (Новосибирская область) – 676
5. Валерия Васнецова (Пермский край) – 669
6. Наталья Гербулова (Красноярский край) – 641
7. Татьяна Акимова (Тюменская область) – 634
8. Елизавета Каплина (ХМАО-Югра) – 554
9. Анастасия Шевченко (Свердловская область) – 520
10. Анастасия Егорова (Мурманская область) – 514
Рейтинги Кубка России возглавляют Вадим Филимонов и Анастасия Егорова.
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