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Логинов и Миронова лидируют в обновлённом рейтинге Союза биатлонистов России

Логинов и Миронова лидируют в обновлённом рейтинге Союза биатлонистов России
Биатлон 0
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На сайте Союза биатлонистов России был представлен обновлённый рейтинг. Среди мужчин лидером остаётся Александр Логинов, женский рейтинг возглавила Светлана Миронова.

Рейтинг СБР. Мужчины

1. Александр Логинов (Тюменская область) – 1032
2. Матвей Елисеев (Москва) – 904
3. Эдуард Латыпов (Башкортостан) – 815
4. Карим Халили (Москва) – 690
5. Кирилл Стрельцов (Московская область) – 602
6. Евгений Гараничев (Тюменская область) – 499
7. Вадим Филимонов (ХМАО-Югра) – 491
8. Семён Сучилов (ХМАО-Югра) – 488
9. Евгений Идинов (Тюменская область) – 463
10. Василий Томшин (Санкт-Петербург) – 435

Рейтинг СБР. Женщины

1. Светлана Миронова (Свердловская область) – 815
2. Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО) – 753
3. Ульяна Кайшева (Удмуртия) – 730
4. Евгения Павлова (Новосибирская область) – 676
5. Валерия Васнецова (Пермский край) – 669
6. Наталья Гербулова (Красноярский край) – 641
7. Татьяна Акимова (Тюменская область) – 634
8. Елизавета Каплина (ХМАО-Югра) – 554
9. Анастасия Шевченко (Свердловская область) – 520
10. Анастасия Егорова (Мурманская область) – 514

Рейтинги Кубка России возглавляют Вадим Филимонов и Анастасия Егорова.

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