Губерниев — Аликину: дяденька, вы тоже слабак! Ума палата
Известный комментатор Дмитрий Губерниев ответил бывшему тренеру мужской сборной России по биатлону, олимпийскому чемпиону Владимиру Аликину.
Напомним, после сингл-микста на чемпионате Европы в городе Душники-Здруй (Польша) Губерниев критически высказался в адрес биатлониста Евгения Гараничева, назвав его слабаком. Аликин раскритиковал комментатора за это.
«Интересно получается! Нельзя высказывать собственное мнение на центральном телевидении, никак нельзя. И слабым спортсмена нельзя назвать, дескать, оскорбление это…
Дяденька Аликин, вы тоже слабак! Ума палата, дяденька», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Ранее Губерниев предложил критикам помочь ему материально, вместо того чтобы учить жить.
Дмитрий Губерниев — критикам: не учите меня жить! Лучше помогите материально
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