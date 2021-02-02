Губерниев — Аликину: дяденька, вы тоже слабак! Ума палата

Известный комментатор Дмитрий Губерниев ответил бывшему тренеру мужской сборной России по биатлону, олимпийскому чемпиону Владимиру Аликину.

Напомним, после сингл-микста на чемпионате Европы в городе Душники-Здруй (Польша) Губерниев критически высказался в адрес биатлониста Евгения Гараничева, назвав его слабаком. Аликин раскритиковал комментатора за это.

«Интересно получается! Нельзя высказывать собственное мнение на центральном телевидении, никак нельзя. И слабым спортсмена нельзя назвать, дескать, оскорбление это…

Дяденька Аликин, вы тоже слабак! Ума палата, дяденька», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее Губерниев предложил критикам помочь ему материально, вместо того чтобы учить жить.