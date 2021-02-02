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Губерниев — о допинге Логинова: почему спортсмены должны понимать, что предлагает доктор?

Губерниев — о допинге Логинова: почему спортсмены должны понимать, что предлагает доктор?
Биатлон 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил ситуацию с дисквалификацией чемпиона мира по биатлону Александра Логинова. Напомним, несколько лет назад Логинов отбыл дисквалификацию за применение эритропоэтина.

По словам Губерниева, вполне можно допустить, что Логинов был не в курсе, что принимает.

«Глядя на некоторых наших спортсменов, вполне допускаю. Вполне, потому что ты видишь, что люди, выступая десять лет на международной арене, никак не могут выучить три слова по-английски, чтобы на пресс-конференциях разговаривать.

Почему, собственно, они должны понимать, что им предлагает доктор – витамины или поливитамины? Поэтому мне сложно сказать», — рассказал Губерниев в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

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