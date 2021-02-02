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Дмитрий Губерниев: печалит, что некоторые мои кумиры оказались просто тупыми людьми

Дмитрий Губерниев: печалит, что некоторые мои кумиры оказались просто тупыми людьми
Биатлон 0
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев дал понять, что многие из тех спортсменов, которыми он восхищался в прошлом, уже не вызывают у него таких положительных эмоций.

«А знаете, что меня печалит? Что некоторые мои бывшие спортивные Кумиры, именно так, с большой буквы, Кумиры… на поверку оказались людьми необразованными, недалёкими и местами просто тупыми… Ибо не сотвори себе кумира», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее Губерниев вступил в перепалку с бывшим тренером мужской сборной России по биатлону, олимпийским чемпионом Владимиром Аликиным. После сингл-микста на чемпионате Европы в городе Душники-Здруй (Польша) комментатор критически высказался в адрес биатлониста Евгения Гараничева, назвав его слабаком. Губерниев раскритиковал его за это.

Губерниев — Аликину: дяденька, вы тоже слабак! Ума палата
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