Бывший президент IBU Бессеберг может получить до 10 лет тюрьмы за коррупцию

Бывший президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг может быть осуждён на срок до 10 лет по статье о коррупции. На минувшей неделе комиссия IBU признала его виновным в сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов.

«Наказание за коррупцию — это 10 лет лишения свободы. Мы сотрудничаем с прокуратурой Австрии по делу Бессеберга. Мы провели несколько допросов, изучаем документы. Могу сказать, что мы уделяем этому расследованию особое внимание – выдвинутые обвинения серьёзны», — цитирует прокурора Трюде Стангхелле TV2.

Стангхелле пояснил, почему норвежская прокуратура не сотрудничает с комиссией по внутренним расследованиям IBU, которая также занимается делом Бессеберга.

«Эта комиссия была создана в частном порядке для расследования от имени IBU. Мы не предоставляли им нашу информацию — согласно норвежскому уголовному кодексу во время расследования доступ запрещён. Но я знаю, что эта комиссия получила доступ к расследованию австрийской стороны», — сказал прокурор.