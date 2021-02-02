Анастасия Гореева: дождался, но видно, что грустит. Понимает, что я ненадолго

Российская биатлонистка Анастасия Гореева сообщила, что вернулась домой в Павловский Посад с чемпионата Европы, который прошёл в польском городе Душники-Здруй. Спортсменка опубликовала фотографии с собакой.

«Дождался, но видно, что грустит. Понимает, что я ненадолго», — написала Гореева.

Пост доступен в «инстаграме» Анастасии Гореевой.

13 января сборная России с Гореевой в составе заняла седьмое место в смешанной эстафете на чемпионате Европы. Лучшим результатом Анастасии в Кубке мира пока является 24-е место в спринте на этапе в Хохфильцене (Австрия).

В январе Гореева сообщила, что получила звание мастера спорта международного класса «за победы в двух эстафетах». На первом этапе Кубка IBU в Арбере (Германия) эстафету выиграла российская команда в составе Валерии Васнецовой, Анастасии Гореевой, Анастасии Шевченко и Татьяны Акимовой. На втором этапе, который также состоялся в Арбере, сборная России в составе Карима Халили, Даниила Серохвостова, Анастасии Гореевой и Валерии Васнецовой победила в смешанной эстафете.