Анастасия Гореева: дождался, но видно, что грустит. Понимает, что я ненадолго

Российская биатлонистка Анастасия Гореева сообщила, что вернулась домой в Павловский Посад с чемпионата Европы, который прошёл в польском городе Душники-Здруй. Спортсменка опубликовала фотографии с собакой.
«Дождался, но видно, что грустит. Понимает, что я ненадолго», — написала Гореева.
Пост доступен в «инстаграме» Анастасии Гореевой.
13 января сборная России с Гореевой в составе заняла седьмое место в смешанной эстафете на чемпионате Европы. Лучшим результатом Анастасии в Кубке мира пока является 24-е место в спринте на этапе в Хохфильцене (Австрия).
В январе Гореева сообщила, что получила звание мастера спорта международного класса «за победы в двух эстафетах». На первом этапе Кубка IBU в Арбере (Германия) эстафету выиграла российская команда в составе Валерии Васнецовой, Анастасии Гореевой, Анастасии Шевченко и Татьяны Акимовой. На втором этапе, который также состоялся в Арбере, сборная России в составе Карима Халили, Даниила Серохвостова, Анастасии Гореевой и Валерии Васнецовой победила в смешанной эстафете.
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