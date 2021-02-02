Старых, перенёсшая операцию на спине, ответила на вопрос о возможном завершении карьеры

Российская биатлонистка Ирина Старых, перенёсшая операцию на спине в сентябре 2020 года, рассказала о своём восстановлении, а также поделилась планами на будущее.



«Я бы не сказала, что мне стало очень легко после операции. Два-три дня могла хорошо сгибаться и разгибаться, а потом всё стало также. Катаюсь ли на лыжах? Да. И у меня такие же ощущения, как до операции. Что бы я ни пробовала, мне ничего не помогает. Я проходила реабилитацию в апреле прошлого года. Вроде мне так хорошо стало, а потом я опять начала тренироваться, мышцы стали приходить в рабочее состояние, и опять всё заболело. Просто адски. Я добегала сезон, скрипя зубами.



Что было дальше? Летом потренировалась без особой нагрузки. Затем сделала операцию. Два-три дня мне было легко, а потом началась элементарная домашняя работа, и я поняла, что всё начинает обратно возвращаться. Боли никуда не ушли. Когда делали операцию, врач сказал: «Кому-то помогает на 90 процентов, а кому-то – иначе, посмотрим, насколько вам хватит».



Приняла ли решение по поводу продолжения карьеры? Пока я тренируюсь. Дальше будет видно. Хочу ли её завершить? Нет, не хочу. Моя мотивация? У спортсменов всегда есть мотивация. Есть цели, и они не достигнуты.

Самое главное – Олимпиада. Но судя по обстановке в стране… Тогда чемпионат мира. Планирую ли добегать до следующего чемпионата мира, который пройдёт через два года? Да, я думаю об этом. Но буду отталкиваться от своего состояния. Я постоянно делаю процедуры. Обошла очень много специалистов. Всё равно, наверное, что-то должно помочь. Если мне не станет легче и я не смогу выполнять требуемую нагрузку, тогда задумаюсь.



Чего жду от сборной России на чемпионате мира? Я считаю, что наши очень хорошо выступят, потому что они очень сильно готовы, судя по результатам на последних этапах Кубка мира», — приводит слова Старых «Спорт день за днём».