«Было грустно и обидно». Шевченко — о непопадании в состав на эстафету на ЧЕ по биатлону

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко оценила выступление на чемпионате Европы в польском городе Душники-Здруй. Она завоевала бронзовую медаль в спринтерской гонке.

«Турнир сложился отлично, медаль я завоевала, а это для меня почти победа. Перед индивидуальной гонкой я понимала, что в сравнении с Кубком IBU состав будет значительно сильнее, приедут многие спортсменки с Кубка мира. Постаралась настроиться на стрельбу, понимала, что именно в этом мой шанс. Признаюсь, четвёртому месту я сильно удивилась. Было и приятно, и немножко обидно. Четыре нуля в индивидуальных гонках до чемпионата Европы у меня не было никогда. Ходом я тоже выглядела хорошо. Обидно было, что до бронзы не хватило совсем немного. Если вернуться назад – немного неправильно разложилась по дистанции, нужно было на каждом круге идти чуть быстрее, а на последнем уже всего не отыграть. Подтверждаю слова нашего старшего тренера, который сказал, что у меня были слёзы радости с горчинкой.



Но я была уверена, что смогу показать себя в спринте. Собралась, настроилась и в итоге завоевала бронзу. Опять были слёзы, но уже без всякой горчинки. Для меня это первая медаль на взрослом уровне. Наверное, со стороны могло показаться, что я готова была побороться и за более высокое место, но это только кажется, что отыграть пару-тройку секунд легко, на трассе это невероятно сложно. Возможно, и хорошо, что я не смогла стать первой. Я старалась, делала всё, что могу на данный момент. Есть к чему стремиться, над чем работать», — цитирует Шевченко официальный сайт СБР.

Шевченко также отреагировала на непопадание в состав сборной России на смешанную эстафету.



«Было немножко грустно и обидно, поскольку я рассчитывала, что меня поставят. Но так решил тренерский штаб, я же никак не могла на это повлиять. Мне оставалось только болеть за ребят, что я и делала», — сказал Шевченко.