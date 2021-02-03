Шевченко: болельщики говорят – возьмите юниорку, она у взрослых выиграет. Это смешно

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко призналась, что пока не готова выступать на взрослом чемпионате мира.

«В данный момент стартовать на чемпионате мира среди взрослых я не готова. На этапе Кубка мира – да. Это абсолютно разные вещи, ведь на чемпионате мира ответственности больше. Девочки в основной команде готовились к главному турниру года физически и эмоционально, а я готовилась к чемпионату Европы. Если брать меня на чемпионат мира, тогда стоило пробовать на уровне Кубка мира раньше. Я знаю, что многие болельщики говорят – возьмите юниорку, она и у взрослых выиграет, медаль возьмёт. Нет, так не бывает. Это просто смешно. Я показала свой результат на чемпионате Европы. Будем работать дальше», — цитирует Шевченко официальный сайт СБР.

Анастасия рассказала о настрое на юниорский чемпионат мира.

«Там многие девушки уже на Кубке мира выступали, и не просто выступали, а в топ-6 попадали! Что я могу точно обещать – показать всё, на что способна, буду бороться. Да и зачем загонять себя в угол? Я тренируюсь для себя, мне это нравится. Не чувствую давления, на критику тоже не реагирую. Мне нужно просто делать свою работу.

Я действительно близка к тому, что может выдать мой организм. Хотя в ноябре перед отборочными стартами в Тюмени даже и думать об этом не могла. Подхватила коронавирус. Вроде бы течение болезни было не самым сложным, но послековидное состояние не давало мне в полную силу выступать на соревнованиях. То в стрельбе, то ходом – где-то всего по чуть-чуть не хватало. Я делала всё, как обычно, но организм не выдавал того, что должен был. На российских стартах я добегала до финиша и падала, словно из меня выкачали всю энергию, и при этом совсем не блистала. Сейчас состояние несравнимо. Вряд ли кто-то может представить моё изумление, когда я приехала на Кубок IBU, вышла на старт первого спринта и поняла – я бегу, могу терпеть, могу бороться! Вот это было здорово! Так продолжалось от гонки к гонке. Сейчас я чувствую, что резерв для усиления ещё есть", — сказала спортсменка.