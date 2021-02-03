Экс-тренер сборной России по биатлону: хорошего хода в команде как не было, так и нет

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев посетовал на недостаточно высокую, по его мнению, скорость хода российских спортсменов.

«Я не вижу раннего выхода на пик, так как хорошего хода в команде как не было, так и нет. Гараничев после карантина в Финляндии растерял хорошие кондиции, которые были у него в начале соревновательного сезона, и так и не смог их вернуть. После Нового года у него начались проблемы со стрельбой.

Соглашусь, что высотная подготовка на Хмелёвских озёрах дала хороший эффект, что особенно заметно у женской команды. Но при этом норвежцы и шведы не поднимались на высоту, поэтому их лихорадило на стрельбе в Оберхофе, где всегда сложно выступать без среднегорной подготовки. Сейчас крайне важный момент, как тренеры распорядятся двумя неделями, которые у них были на подготовку к чемпионату мира», — цитирует Хованцева News.ru.

Чемпионат мира пройдёт в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля.