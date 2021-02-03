Васильев назвал оптимальную пятёрку на спринт на чемпионате мира

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о составе, который сборная России может выставить на спринт на чемпионате мира. Россия получила пять квот на спринт из-за того, что Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку на чемпионате мира в 2020 году.

«Сложно сказать, кого ставить в сборную с учётом пяти квот в спринте на предстоящем ЧМ. Это зависит от самочувствия спортсменов на данный момент, что виднее всего им и их тренерам, которым они передают свои ощущения и пожелания.

Что касается Халили, то он ещё не готов, он ходом пока не преуспевает, конечно. На протяжении всего сезона его скорость не соответствует той, которая необходима для уровня чемпионата мира. Думаю, что оптимальная пятёрка — Логинов, Елисеев, Латыпов и Стрельцов с Бабиковым. Пока что вижу такую основу», — цитирует Васильева Sport24.