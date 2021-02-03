Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский назвал состав национальной команды на чемпионат мира. Мировое первенство будет проходить в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля.

«Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили выступят в составе мужской сборной, в женской команде выступят Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина», — цитирует Польховского РИА «Новости».

Ранее сборная России выступила на чемпионате Европы по биатлону. Там россияне не сумели завоевать ни одной золотой медали.

На чемпионате мира Россия получила пять квот для выступления в спринте. Дополнительную квоту россияне получили, так как в 2020 году гонку на чемпионате мира выиграл Логинов.