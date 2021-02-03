Майгуров — о согласовании состава на ЧМ с ВАДА: никому не нужны новые судебные споры

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров пообещал, что организация обратится в Спортивный арбитражный суд, если Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) решит вычеркнуть кого-то из состава сборной России на чемпионат мира. Ранее стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) будет согласовывать заявку сборной России с ВАДА.
«Естественно, мы запросим объяснения. Ведь IBU чётко понимает, что мы все сейчас руководствуемся решением CAS. И IBU, как подписант кодекса ВАДА, вряд ли возьмёт на себя решение о недопуске кого-то из российских спортсменов на чемпионат мира. Тем более это решение будет принимать не IBU, а ВАДА. А ВАДА тоже не будет лезть в бутылку, не соблюдая решение CAS. Сегодня никому уже не нужны новые судебные споры.
Есть чёткое определение, что если у спортсмена нет действующей дисквалификации или другого ограничения, то он должен быть допущен к участию в чемпионате мира. В нашей команде таких спортсменов нет», — цитирует Майгурова РИА «Новости».
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