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Касперович отбыл дисквалификацию и возобновил работу со сборной Болгарии

Касперович отбыл дисквалификацию и возобновил работу со сборной Болгарии
Биатлон / Кубок мира 0

Тренер сборной Болгарии по биатлону Александр Касперович возобновил работу с командой. Он отбыл дисквалификацию, которой был подвергнут за нарушение коронавирусного протокола. Ранее стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) наказал тренера за контакты с заразившимися спортсменами.

«Сразу после этапа Кубка мира в Оберхофе он вместе с командой уехал на тренировочный сбор в Риднау. Уже оттуда они поедут на чемпионат мира», – сообщили ТАСС в Федерации биатлона Болгарии.

Касперович был наказан за контакт с биатлонистами, которые находились на карантине из-за положительных результатов теста на COVID-19. Федерация биатлона Болгарии была оштрафована на € 5000.

Касперович возглавил сборную Болгарии перед началом нынешнего сезона.

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