Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил состав сборной России на чемпионат мира по биатлону в Поклюке (Словения).
«Итак, абсолютно нормальный, рабочий состав российской биатлонной сборной. Мы понимаем прекрасно, что у женщин та шестёрка — четыре человека, которые выиграли золото в эстафете, плюс Казакевич и Куклина — это боеспособный коллектив, способный в каждой гонке бороться за медаль. И мы помним, что на Кубке IBU, на чемпионате Европы Шевченко, Гореева, та же Васнецова — резерв, способный в ближайшее время усилить состав российской команды, но вот те, которые поедут в Поклюку, — это самый что ни на есть основный состав сборной России.
У мужчин ситуация другая. И поскольку у нас в спринтерской гонке и гонке преследования, в этой связке, может бежать пять человек (Логинов — мировой чемпион), здесь — Логинов, Латыпов, Елисеев и ещё два человека остаётся. Тут в зависимости от того, в какой форме они будут на момент старта чемпионата мира. Может быть, Бабиков, может быть, Халили. Гараничев, по всей видимости, нет. Но в любом случае сейчас все сильнейшие биатлонисты, которые есть у нас в России, заявлены на этот чемпионат.
Да, мы будем выступать без флага, без гимна, но в любом случае это боеспособная, крепкая команда. И во многом от тренеров зависит вот эта филигранная точность подводки к решающему старту", — сказал Губерниев в эфире программы «Все на Матч!»
Чемпионат мира пройдёт с 10 по 21 февраля.
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