В сборной России рассказали и показали, как биатлонисты готовятся к чемпионату мира. Видео

Аналитик сборной России по биатлону Дмитрий Шукалович рассказал и показал, как спортсмены готовятся к чемпионату мира. Турнир пройдёт в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля.

«Мы продолжаем готовиться к чемпионату мира, находимся на тренировочном сборе в Поклюке. Сегодня комплексная работа на стрельбище в начале тренировки, далее пойдём на круг и будем осваивать крутые спуски и виражи, которых здесь на трассе предостаточно.

Организаторы максимально усложнили трассу, сделав её сложной, непредсказуемой и в то же время интересной. На стадионе полным ходом идёт работа, готовятся к чемпионату мира, уже появились экраны.

С нами также тренируются команды Словении и Украины. Погода отличная, плюс 3 градуса, ветра практически нет. По утрам здесь солнце, а сейчас небольшая облачность», — рассказал Шукалович в видео, опубликованном на YouTube-канале Союза биатлонистов России (СБР).

Посмотреть видео можно на YouTube-канале СБР.