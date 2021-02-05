Бьорндален рассказал о самой большой трудности, с которой он столкнулся, работая в Китае

На официальной странице «Олимпийского канала» в «Инстаграме» разместили видео, на котором восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален вместе с супругой, четырёхкратной олимпийской чемпионкой Дарьей Домрачевой, рассказал о работе со сборной Китая по биатлону.
«Конечно, для нас это был большой вызов, так как уровень китайских биатлонистов в прошлые годы был не особо высок. Нам пришлось какое-то время подумать над этим.
Мы нашли нескольких талантливых спортсменов. Думаю, мы сможем помочь им достичь хорошего уровня. Мы усердно работаем каждый день. Наши атлеты пребывают в неплохой форме, с каждым днём они прибавляют. Мы настроены очень оптимистично.
В начале мы заметили, что многим таланливым спортсменам недоставало техники. И мы осознали, что сможем устранить этот недостаток. Самая большая трудность здесь в Китае? Культура, а также подход китайских атлетов к спорту. Здесь не обойтись без хорошего переводчика», — сказал Бьорндален
«Это интересный вызов для нас. Как профессиональные спортсмены мы не боимся сталкиваться с трудностями. Это отличный способ продолжить карьеру после ухода из спорта. Мы надеемся, что биатлон в Китае будет становиться всё более и более популярным. Конечно, мы с нетерпением ждём, когда наша команда примет участие в соревнованиях, ждём Олимпиаду в Пекине», — сказала Домрачева.
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