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Всех биатлонистов сборной России допустили к участию в чемпионате мира

Всех биатлонистов сборной России допустили к участию в чемпионате мира
Биатлон / ЧМ по биатлону 0
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Сборная России по биатлону в полном составе допущена к участию в чемпионате мира. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Международный союз биатлонистов (IBU).

«Все спортсмены допущены к соревнованиям в качестве команды СБР», — сообщили в IBU.

Ранее Союз биатлонистов России по просьбе IBU предоставил расширенную заявку команды на случай, если Всемирное антидопинговое агентство откажет кому-то из тренеров или спортсменов в участии в турнире. Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 10 по 21 февраля в Поклюке (Словения). Напомним, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили выступят в составе мужской сборной, в женской команде выступят Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина.

Напомним, 17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) решил отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.

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