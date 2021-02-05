Всех биатлонистов сборной России допустили к участию в чемпионате мира

Сборная России по биатлону в полном составе допущена к участию в чемпионате мира. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Международный союз биатлонистов (IBU).
«Все спортсмены допущены к соревнованиям в качестве команды СБР», — сообщили в IBU.
Ранее Союз биатлонистов России по просьбе IBU предоставил расширенную заявку команды на случай, если Всемирное антидопинговое агентство откажет кому-то из тренеров или спортсменов в участии в турнире. Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 10 по 21 февраля в Поклюке (Словения). Напомним, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили выступят в составе мужской сборной, в женской команде выступят Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина.
Напомним, 17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) решил отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.
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