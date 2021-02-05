Губерниев: было бы уже верхом цинизма не пускать Логинова на чемпионат мира

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что все биатлонисты сборной России допущены к чемпионату мира. Напомним, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев и Карим Халили выступят в составе мужской сборной, а в женской команде — Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич и Лариса Куклина.

«У меня не было опасений по поводу допуска нашей сборной на чемпионат мира. И по поводу Логинова тоже. А что Саша? Он чистый, как слеза ребёнка. Его недопуск был бы вопросом юридического казуса, потому что за одно и то же наказывать невозможно. Притом он всё же был наказан дважды. Мы помним, что он проходил с целой группой спортсменов и не просто был дисквалифицирован, но и Олимпиаду в Пхёнчхане пропустил. Сейчас было бы уже верхом цинизма не пускать Логинова на чемпионат мира.

Я был спокоен в том, что вся названная команда поедет в Поклюку. Надеюсь, что никаких эксцессов не произойдёт. Сейчас нужно сосредоточиться на здоровье, профилактике коронавируса и выступлении. Я убеждён, что мы две-три медали можем взять, одну золотую», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля.