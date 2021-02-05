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40-летняя бразильянка рассказала, как пришла в биатлон. Она стала 127-й в спринте на ЧЕ

40-летняя бразильянка рассказала, как пришла в биатлон. Она стала 127-й в спринте на ЧЕ
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону 2021 0
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Бразильская биатлонистка Мирлен Пичин рассказала, когда и как пришла в биатлон. На чемпионате Европы 2021 года по биатлону, где помимо европейцев выступали спортсмены с других континентов, 40-летняя спортсменка заняла 127-е, последнее место в спринте.

«Я пыталась заниматься футболом. В детстве мечтала стать футболисткой, но тогда в Бразилии женский футбол был в упадке. Биатлоном начала заниматься достаточно поздно, когда мне исполнилось 27 лет. В Бразилии нет возможности полноценно готовиться к соревнованиям. Могу кататься на лыжероллерах и стрелять. Настоящая практика только в Европе или в Чили и Аргентине, когда я выбираюсь туда на сборы.

Фактически я сама зарабатываю на все свои биатлонные затраты. Нас немного поддерживает правительство, но главные средства приходят от спонсоров. Летом я участвую в соревнованиях по бегу. Вот это действительно популярно и приносит деньги», — цитирует спортсменку «Матч ТВ».

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