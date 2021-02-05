Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Польховский ответил на критику по поводу выбора состава сборной России на ЧМ

Польховский ответил на критику по поводу выбора состава сборной России на ЧМ
Биатлон / ЧМ по биатлону 0
Аудио-версия:

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский ответил на критику по поводу выбора состава национальной команды на чемпионат мира. Турнир будет проходить в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля.

«Критики достаточно много, но давайте доверять тренерам. Им виднее, кого куда поставить. Никаких нарушений критериев отбора мы не допустили. Всё открыто и прозрачно. Некоторым спортсменам предоставили возможность выступить на чемпионате Европы. Проявляй себя на этих соревнованиях – поедешь на чемпионат мира. Куклина завоевала в Польше медаль, Гараничев тоже занял призовое место в смешанной эстафете.

Теперь мы уже будем смотреть, кого именно и на какую гонку ставить. Нужно выступить достойно. Быть просто участником – это одно. А бороться за медали – совсем другое», — приводит слова Польховского пресс-служба Олимпийского комитета России.

Черезов дал совет сборной России, как выбрать состав на спринт на ЧМ по биатлону
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021