Польховский ответил на критику по поводу выбора состава сборной России на ЧМ

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский ответил на критику по поводу выбора состава национальной команды на чемпионат мира. Турнир будет проходить в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля.
«Критики достаточно много, но давайте доверять тренерам. Им виднее, кого куда поставить. Никаких нарушений критериев отбора мы не допустили. Всё открыто и прозрачно. Некоторым спортсменам предоставили возможность выступить на чемпионате Европы. Проявляй себя на этих соревнованиях – поедешь на чемпионат мира. Куклина завоевала в Польше медаль, Гараничев тоже занял призовое место в смешанной эстафете.
Теперь мы уже будем смотреть, кого именно и на какую гонку ставить. Нужно выступить достойно. Быть просто участником – это одно. А бороться за медали – совсем другое», — приводит слова Польховского пресс-служба Олимпийского комитета России.
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