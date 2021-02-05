Польховский назвал предварительный состав сборной России в смешанной эстафете на ЧМ

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский назвал предварительный состав национальной команды в смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке (Словения). В него войдут те же биатлонисты, которые завоевали золото на этапе Кубка мира Оберхофе (Германия), — Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

«Договорились, что мы будем бороться за самые высокие места. Если взять этот сезон, то наиболее удачными были эстафетные гонки, поэтому на это будем делать акцент.



Если ничего критичного не произойдёт, то состав на смешанную эстафету на чемпионате мира не будем менять», — приводит слова Польховского «Р-Спорт».

Чемпионат мира в Поклюке пройдёт с 10 по 21 февраля.