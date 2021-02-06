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Пайффер: если спортсмена принудили применять запрещённые вещества, он становится жертвой

Пайффер: если спортсмена принудили применять запрещённые вещества, он становится жертвой
Биатлон / Кубок мира 0
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Немецкий биатлонист Арнд Пайффер поделился мнением об умышленном применении спортсменами запрещённого вещества эритропоэтина (ЭПО), а также о тех случаях, когда атлетов принуждают к употреблению этого вещества.

«Если будет доказано, что спортсмен принимал ЭПО по собственной воле, то четырёхлетняя дисквалификация вполне уместна.

А если спортсмена принудили? Тогда он становится жертвой и вдобавок его также наказывают. Думаю, это неправильно. Тем более что биатлонист, которому запретили участвовать в соревнованиях в течение четырёх лет, вполне возможно, завершит карьеру.

Раньше меня контролировало в основном антидопинговое агентство Германии. Сейчас офицеры Международного союза биатлонистов звонят мне гораздо чаще. Подозреваю, что и у других спортсменов всё точно так же», — приводит слова Пайффера Focus.

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