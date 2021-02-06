Бьорндален: если на ЧМ русские завоюют медали в индивидуальных гонках, я, скорее, удивлюсь

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален, в настоящее время тренирующий сборную Китая, поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по биатлону, а также оценил перспективы выступления на нём сборной России.

«Ожидания от чемпионата мира? Надеюсь, приедет как можно больше сборных. Хочется, чтобы приехало больше сильных команд и чтобы уровень конкуренции был таким же сильным, как обычно было на чемпионатах мира. Будем смотреть на норвежцев в первую очередь. Шведы очень прибавили по сравнению с прошлым годом. Меня очень расстраивают результаты сборных Франции и России в этом сезоне, раньше там было очень много сильных атлетов. Неожиданно хорошие результаты показывает сборная Беларуси. Так что будем ждать интересной борьбы и надеяться, что не только норвежцы смогут побороться за медали.

Если говорить про имена, то высокие шансы на победу у братьев Бё. Стурла Холм Легрейд очень силен в этом сезоне, показывает лучшую стрельбу. Йоханнес Дале тоже, пожалуй, имеет шансы на медали. Если говорить о других странах, то это, наверное, Арнд Пайффер, Эрик Лессер, Себастьян Самуэльсон и Лукас Хофер.



Российские атлеты, пожалуй, тоже могут что-то выиграть. Думаю, они могут неплохо выступить в эстафетах. Если они завоюют медали в индивидуальных гонках, я, скорее, удивлюсь. Но чемпионат мира — это всегда сюрпризы. Я бы рассчитывал, наверное, на масс-старт. Да, им будет непросто, но почему нет», — приводит слова Бьорндалена «Олимпийский канал».