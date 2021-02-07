В сборной России по биатлону не выявлено случаев заражения коронавирусом перед ЧМ

Российские биатлонисты, которые примут участие в чемпионате мира в Поклюке (Словения), прошли тестирование на коронавирус. В команде не выявлено случаев заражения, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России на официальном сайте.

«Это обязательная процедура перед началом соревнований, которую накануне прошли не только спортсмены, но и тренерский состав, и обслуживающий персонал. Результаты тестов у всех отрицательные, никаких препятствий к участию в чемпионате мира ни у кого нет. Следующий шаг – получение аккредитаций участников, этим займёмся в ближайшее время», — прокомментировал главный тренер сборной России Валерий Польховский.

Чемпионат мира по биатлону в Поклюке пройдёт с 10 по 21 февраля.