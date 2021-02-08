Расписание чемпионата мира—2021 по биатлону в Поклюке

С 10 по 21 февраля в Поклюке (Словения) пройдёт чемпионат мира по биатлону. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.
Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Словения
Расписание соревнований
10 февраля
17:00 мск — смешанная эстафета.
12 февраля
16:30 — спринт, мужчины.
13 февраля
16:30 — спринт, женщины.
14 февраля
15:15 — гонка преследования, мужчины.
17:30 — гонка преследования, женщины.
16 февраля
14:05 — индивидуальная гонка, женщины.
17 февраля
16:30 — индивидуальная гонка, мужчины.
18 февраля
17:15 — супермикст.
20 февраля
13:45 — эстафета, женщины.
17:00 — эстафета, мужчины.
21 февраля
14:30 — масс-старт, женщины.
17:15 — масс-старт, мужчины.
Состав сборной России
Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили.
Женщины: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина.
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