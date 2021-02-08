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Расписание чемпионата мира—2021 по биатлону в Поклюке

С 10 по 21 февраля в Поклюке (Словения) пройдёт чемпионат мира по биатлону. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Словения

Расписание соревнований

10 февраля

17:00 мск — смешанная эстафета.



12 февраля

16:30 — спринт, мужчины.



13 февраля

16:30 — спринт, женщины.

14 февраля

15:15 — гонка преследования, мужчины.

17:30 — гонка преследования, женщины.



16 февраля

14:05 — индивидуальная гонка, женщины.



17 февраля

16:30 — индивидуальная гонка, мужчины.



18 февраля

17:15 — супермикст.



20 февраля

13:45 — эстафета, женщины.

17:00 — эстафета, мужчины.



21 февраля

14:30 — масс-старт, женщины.

17:15 — масс-старт, мужчины.

Состав сборной России

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили.



Женщины: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина.