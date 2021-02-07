«Если не получится, буду самым глупым биатлонистом». Йоханнес Бё сменил приклад винтовки

Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, 10-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё перед стартом чемпионата мира по биатлону сменил приклад на винтовке, информирует NRK.



«Если всё пойдёт не так, как запланировано, возможно, я стану самым глупым биатлонистом. Но это круто. Я не слышал, чтобы кто-то ещё делал что-то подобное. Пока неизвестно, что из всего этого получится, но я не думаю, что выступлю хуже», — сказал Бё.

Примечательно, что тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе рассказал, что Йоханнес какое-то время не решался сообщить ему о своих намерениях.

«Вначале он не решался мне сказать, что хочет произвести изменения. Он немного боялся моей реакции. Но я сказал ему: «Йоханнес, если ты хочешь изменений, я не стану тебя отговаривать. Нужно прислушиваться к интуиции», – сказал Мазе.