Объявлен состав сборной Норвегии на смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону

Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону огласил состав на смешанную эстафету, которая состоится в рамках чемпионата мира в Поклюке (Словения) 10 февраля. В заявку вошли Йоханнес Бё, Стурла Холм Легрейд, Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд, сообщает NRK.

Старт гонки запланирован на 17:00 мск.

Полностью состав сборной Норвегии на чемпионат мира выглядит следующим образом:

Мужчины: Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале, Стурла Холм Легрейд.

Женщины: Тириль Экхофф, Каролине Кноттен, Марте Рёйселанд, Ида Лиен, Ингрид Ландмарк Тандреволд.

Чемпионат мира по биатлону в Поклюке пройдёт с 10 по 21 февраля. Помимо смешанной эстафеты состоятся спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, супермикст, эстафеты и масс-старты.