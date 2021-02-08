Объявлен состав сборной Норвегии на смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону
Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону огласил состав на смешанную эстафету, которая состоится в рамках чемпионата мира в Поклюке (Словения) 10 февраля. В заявку вошли Йоханнес Бё, Стурла Холм Легрейд, Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд, сообщает NRK.
Старт гонки запланирован на 17:00 мск.
Полностью состав сборной Норвегии на чемпионат мира выглядит следующим образом:
Мужчины: Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале, Стурла Холм Легрейд.
Женщины: Тириль Экхофф, Каролине Кноттен, Марте Рёйселанд, Ида Лиен, Ингрид Ландмарк Тандреволд.
Чемпионат мира по биатлону в Поклюке пройдёт с 10 по 21 февраля. Помимо смешанной эстафеты состоятся спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, супермикст, эстафеты и масс-старты.
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