Тарьей Бё: сейчас тот год, когда думаешь, что хотелось бы выступать за другую страну

Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал непопадание в состав команды на смешанную эстафету, которая состоится в рамках чемпионата мира в Поклюке (Словения) 10 февраля. В заявку были включены Йоханнес Бё, Стурла Холм Легрейд, Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд.

«Я очень хотел выступить. Сейчас тот год, когда думаешь, что хотелось бы выступать за другую страну. Я выиграл две гонки, но у других побед больше. Это непростая ситуация, но я сохраняю спокойствие, потому что сделал всё, что мог», — приводит слова Бё NRK.

Тарьей Бё — олимпийский чемпион 2010 года в эстафете, серебряный призёр Игр 2018 года в эстафете, десятикратный чемпион мира, обладатель Кубка мира сезона-2010/2011. Чемпионат мира по биатлону завершится 21 февраля.