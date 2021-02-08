Легрейд прокомментировал непопадание Тарьея Бё в состав сборной Норвегии на 1-ю гонку ЧМ

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд прокомментировал попадание в состав команды на смешанную эстафету, которая состоится в рамках чемпионата мира в Поклюке (Словения) 10 февраля.

«Просто безумие, что мне предстоит выступить в гонке чемпионата мира, за которой будут следить вся Норвегия и весь мир. Я буду ощущать давление, но, думаю, смогу с ним справиться», — приводит слова Легрейда NRK.

Легрейд также отреагировал на непопадание в заявку Тарьея Бё.

«Тарьей — мой хороший друг, поэтому занять его место — это тяжело. Но критерии были известны заранее. Дело не в том, кто круче, просто я набрал больше очков в Кубке мира. Таковы правила», — сказал Легрейд.

Чемпионат мира по биатлону завершится 21 февраля.