Легрейд прокомментировал непопадание Тарьея Бё в состав сборной Норвегии на 1-ю гонку ЧМ
Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд прокомментировал попадание в состав команды на смешанную эстафету, которая состоится в рамках чемпионата мира в Поклюке (Словения) 10 февраля.
«Просто безумие, что мне предстоит выступить в гонке чемпионата мира, за которой будут следить вся Норвегия и весь мир. Я буду ощущать давление, но, думаю, смогу с ним справиться», — приводит слова Легрейда NRK.
Легрейд также отреагировал на непопадание в заявку Тарьея Бё.
«Тарьей — мой хороший друг, поэтому занять его место — это тяжело. Но критерии были известны заранее. Дело не в том, кто круче, просто я набрал больше очков в Кубке мира. Таковы правила», — сказал Легрейд.
Чемпионат мира по биатлону завершится 21 февраля.
Тарьей Бё: сейчас тот год, когда думаешь, что хотелось бы выступать за другую страну
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