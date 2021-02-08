«Я в некотором роде андердог». Тириль Экхофф поделилась ожиданиями от чемпионата мира
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф поделилась ожиданиями от чемпионата мира в Поклюке (Словения).
«Постараюсь идти от гонки к гонке и справляться со стрельбой, для меня это будет очень важно. С нетерпением жду и надеюсь, что смогу побороться в каждой гонке. Я не очень много соревновалась в Поклюке, в прошлом году болела и всё такое. Мне кажется, что я в некотором роде андердог», — приводит слова Экхофф пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
Чемпионат мира по биатлону в Поклюке пройдёт с 10 по 21 февраля.
На данный момент Тириль Экхофф занимает второе место в общем зачёте Кубка мира. После 15 гонок она уступает соотечественнице Марте Рёйселанд менее 10 очков. В тройку лучших входит также Ханна Эберг (Швеция).
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