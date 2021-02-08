Хованцев объяснил, почему подписал открытое письмо с критикой в адрес Губерниева

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объяснил, почему подписал открытое письмо с критикой в адрес спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

«Я действительно подписал письмо. Другое дело, что я согласен не со всеми пунктами, есть своё мнение. Губерниев комментирует слишком от себя. Критикует тренеров, кого назначили, кого – нет. Но это ведь задача тренеров! А не вопрос Губерниева – кого надо ставить. Тренеры видят команду изнутри. Лучше, чем любой комментатор.



Мне не нравится, что Губерниев меняет мнение. Сказал: «Как это поставили Кайшеву бежать эстафету! Она ногами еле плетётся!» А потом — «ах какая Кайшева молодец, показала лучший результат!» Это нормально? Пусть сначала определится, а не переобувается. Назвал Фуркада свиньёй. Какое право он имеет оскорблять спортсменов?



Вот такие выражения… Никто же его не обзывал! Его же никто не назвал скотиной. Мне кажется, что он взлетел слишком высоко. Или он специально пытается зацепить человека, чтобы он отреагировал. Может и ждёт такого пиара.



У меня нет желания, чтобы его отстранили от работы. Но я хочу, чтобы в репортажах он отражал действительное положение вещей. Думаю, было бы правильно извиниться перед людьми, которых он оскорбил», — приводит слова Хованцева «Спорт день за днём».