Экс-тренер сборной России: Логинов — «микро-Бё» или «микро-Фуркад»

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Николай Лопухов поделился мнением о лидере мужской команды Александре Логинове. По мнению Лопухова, Логинова пока нельзя сравнивать с Йоханнесом Бё и с Мартеном Фуркадом.

«Будем надеяться, что у него всё получится. Чего у Саши не отнять — он всегда умел подводить себя к крупным турнирам. Самоподготовка? На самом деле не думаю, что это имеет большое значение. В первую очередь должна быть система. Можно ведь тренироваться одному и делать это хорошо, а можно плохо работать в команде. Всё зависит от желания самого спортсмена совершенствоваться.

Но опять же, повторюсь, если мы будем правильно готовить молодёжь, нам не придётся рассчитывать на одного Логинова, поскольку появится несколько биатлонистов его уровня. Пока такого нет. Саша — большая личность, но его можно назвать «микро-Бё» или «микро-Фуркад», — приводит слова Лопухова «RT на русском».

Чемпионат мира пройдёт в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля.