Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Лопухов объяснил, зачем Гараничева взяли на чемпионат мира по биатлону

Лопухов объяснил, зачем Гараничева взяли на чемпионат мира по биатлону
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
Аудио-версия:

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Николай Лопухов рассказал, для чего, по его мнению, Евгения Гараничева, который неудачно выступил на чемпионате Европы, включили в состав национальной команды на чемпионат мира. По мнению Лопухова, Гараничев в состоянии выстреливать на крупных турнирах.

«Прекрасно помню сезон-2013/2014, когда я работал с мужской сборной России. У Гараничева тогда мало что получалось, зимой он находился не в лучшем состоянии, но на домашних Олимпийских играх в Сочи завоевал бронзу в индивидуалке. Он имеет свойство накапливать негатив, а потом выстреливать на крупных турнирах. Молодёжь же пока не готова принять участие в чемпионате мира, хотя в Поклюку взяли Карима Халили», — приводит слова Лопухова «RT на русском».

Чемпионат мира пройдёт в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля.

Экс-тренер сборной России: Логинов — микро-Бё или микро-Фуркад
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021