Лопухов объяснил, зачем Гараничева взяли на чемпионат мира по биатлону

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Николай Лопухов рассказал, для чего, по его мнению, Евгения Гараничева, который неудачно выступил на чемпионате Европы, включили в состав национальной команды на чемпионат мира. По мнению Лопухова, Гараничев в состоянии выстреливать на крупных турнирах.
«Прекрасно помню сезон-2013/2014, когда я работал с мужской сборной России. У Гараничева тогда мало что получалось, зимой он находился не в лучшем состоянии, но на домашних Олимпийских играх в Сочи завоевал бронзу в индивидуалке. Он имеет свойство накапливать негатив, а потом выстреливать на крупных турнирах. Молодёжь же пока не готова принять участие в чемпионате мира, хотя в Поклюку взяли Карима Халили», — приводит слова Лопухова «RT на русском».
Чемпионат мира пройдёт в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля.
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