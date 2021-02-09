Фийон Майе объяснил, как пандемия коронавируса может привести к распространению допинга

Двукратный чемпион мира по биатлону француз Кентен Фийон Майе выразил опасения, что пандемия коронавируса опосредованно повлияет на рост популярности запрещённых препаратов среди спортсменов.
«С начала сезона я лишь дважды проходил допинг-тесты вне гонок: один раз дома, один раз на Кубке мира. Это очень мало, если сравнивать с предыдущими сезонами. Жаль, что IBU не может сохранить те объёмы тестирования, что были раньше. Из-за этого некоторые спортсмены могут применять допинг.
Я беседовал с представителем IBU на эту тему. Он ответил, что сейчас просто невозможно проводить более строгий контроль. К примеру, во время этапов Кубка мира теперь приходится запускать в комнату для допинг-контроля только одного человека, а это очень сильно затягивает процесс. Выходит, из-за коронавируса допинг может процветать. Надеюсь, до этого не дойдёт», — приводит слова француза Le Dauphine Libere.
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