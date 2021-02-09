Журналистам разрешили демонстрировать символику России на чемпионате мира по биатлону

Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил журналистам демонстрировать государственные символы России на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Об этом сообщает ТАСС.
В IBU отметили, что не стали вводить ограничения в отношении журналистов, поскольку санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) этого не требуют. При этом в организации подчеркнули, что журналистам запрещено передавать российским спортсменам государственную символику, так что финишировать с государственным флагом в гонках им запрещено.
Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля.
Напомним, 17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпали Олимпиада и чемпионаты мира.
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