Журналистам разрешили демонстрировать символику России на чемпионате мира по биатлону

Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил журналистам демонстрировать государственные символы России на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Об этом сообщает ТАСС.

В IBU отметили, что не стали вводить ограничения в отношении журналистов, поскольку санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) этого не требуют. При этом в организации подчеркнули, что журналистам запрещено передавать российским спортсменам государственную символику, так что финишировать с государственным флагом в гонках им запрещено.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля.

Напомним, 17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпали Олимпиада и чемпионаты мира.