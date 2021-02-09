Олимпийская чемпионка белорусская биатлонистка Динара Алимбекова рассказала, сколько заработала в нынешнем сезоне.

«Я за любой этап сейчас заработала больше, чем за весь прошлый сезон. Тут я стабильно хоть что-то, но зарабатывала. Приблизительная сумма? С вычетом налогов, хм… ну где-то около 60 тысяч евро.



Вообще нет, про деньги в момент гонки не думается совсем. У меня вот появляется этот азарт, когда я смотрю на то, сколько очков в общем зачёте Кубка мира заработала. Был момент, когда я несколько гонок пробежала в синей майке, неплохо выступала, и когда увидела отрыв от второго места в борьбе за этот биб, то где-то, может, и дала слабину. Но что касается денег, то ничего подобного нет. По сути, я делаю то же самое, что и в предыдущих сезонах, просто сейчас мне за это ещё так платят. Я воспринимаю это в качестве приятного бонуса. Знаешь, говорят, что денег много не бывает и всегда можно найти, куда их потратить. В любом случае есть же какие-то желания, цели, мечты», — цитирует Алимбекову Biathlon.com.ua.