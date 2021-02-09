Сборная России по биатлону не получила в срок новые комбинезоны из-за праздника в Словении

Российские биатлонисты не получили вовремя новые комплекты экипировки для участия в чемпионате мира из-за национального праздника в Словении. Об этом сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на источник. 8 февраля в Словении празднуется День национальной культуры.
Доставка новых комплектов формы должна была произойти вчера, 8 февраля, но из-за национального праздника случилась задержка. Сборная России должна получить экипировку сегодня, 9 февраля.
Напомним, российские биатлонисты на чемпионате мира будут соревноваться в новой форме. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на них будет отсутствовать национальная символика. Союз биатлонистов России (СБР) рассматривал вариант использования существующих комбинезонов с заклеенной символикой, однако в итоге было решено изготовить новые комплекты. На комбинезонах к чемпионату мира нанесён монохромный логотип СБР. Он же будет размещён на флаге, под которым российская команда будет выступать на турнире.
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