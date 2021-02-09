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Стал известен состав сборной Франции на смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону

Стал известен состав сборной Франции на смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Тренерский штаб сборной Франции по биатлону определил состав на смешанную эстафету, которая состоится в рамках чемпионата мира в Поклюке (Словения) завтра, 10 февраля. В заявку вошли Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе, Анаис Шевалье и Жулия Симон, сообщает Ski Chrono.

Полностью состав сборной Франции на чемпионат мира по биатлону выглядит следующим образом:
Женщины: Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Клоэ Шевалье, Анаис Шевалье, Жулия Симон.
Мужчины: Фабьен Клод, Симон Детьё, Кентен Фийон Майе, Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен.

Чемпионат мира по биатлону в Поклюке пройдёт с 10 по 21 февраля. Помимо смешанной эстафеты состоятся спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, супермикст, эстафеты и масс-старты.

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