Стал известен состав сборной Франции на смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону

Тренерский штаб сборной Франции по биатлону определил состав на смешанную эстафету, которая состоится в рамках чемпионата мира в Поклюке (Словения) завтра, 10 февраля. В заявку вошли Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе, Анаис Шевалье и Жулия Симон, сообщает Ski Chrono.

Полностью состав сборной Франции на чемпионат мира по биатлону выглядит следующим образом:

Женщины: Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Клоэ Шевалье, Анаис Шевалье, Жулия Симон.

Мужчины: Фабьен Клод, Симон Детьё, Кентен Фийон Майе, Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен.



Чемпионат мира по биатлону в Поклюке пройдёт с 10 по 21 февраля. Помимо смешанной эстафеты состоятся спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, супермикст, эстафеты и масс-старты.