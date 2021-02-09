Объявлен состав сборной России на смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону определил состав на смешанную эстафету, которая состоится в рамках чемпионата мира в Поклюке (Словения) завтра, 10 февраля. В заявку вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Старт гонки запланирован на 17:00 мск.

Чемпионат мира по биатлону в Поклюке пройдёт с 10 по 21 февраля. Помимо смешанной эстафеты состоятся спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, супермикст, эстафеты и масс-старты.

В состав сборной России на чемпионат мира по биатлону также вошли: Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили, Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина.