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Российским биатлонистам запретили публиковать в соцсетях флаг страны во время ЧМ

Российским биатлонистам запретили публиковать в соцсетях флаг страны во время ЧМ
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Международный союз биатлонистов (IBU) запретил российским спортсменам публиковать в социальных сетях флаг страны во время чемпионата мира в Поклюке (Словения). Об этом сообщает ТАСС.

В IBU отметили, что за публикацию в социальных сетях изображений государственной символики членам российской команды может быть вынесено предупреждение.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля.

Напомним, 17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпали Олимпиада и чемпионаты мира.

Ранее сообщалось, что журналистам разрешили демонстрировать символику России на чемпионате мира по биатлону.

Журналистам разрешили демонстрировать символику России на чемпионате мира по биатлону
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