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Сборная Украины назвала состав на смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону огласил состав на смешанную эстафету, которая состоится в рамках чемпионата мира в Поклюке (Словения) завтра, 10 февраля. Участие в гонке примут Артём Прима, Дмитрий Пидручный, Юлия Джима и Елена Пидгрушная, сообщает Biathlon.com.ua.

Старт гонки запланирован на 17:00 мск.



Чемпионат мира по биатлону в Поклюке пройдёт с 10 по 21 февраля. Помимо смешанной эстафеты состоятся спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, супермикст, эстафеты и масс-старты.

На чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде (Швеция) победу в смешанной эстафете одержала сборная Норвегии (Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен). Сборная России, за которую выступали Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов, финишировала четвёртой.